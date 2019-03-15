ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق أبو بكر المنصوري خطة عمل الوزارة المزمع تنفيذها خلال هذا العام والنهوض بالقطاع الزراعي في كل ربوع ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة خطة الإستثمار الزراعي والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل المشاريع الزراعية المتوقفة منذ فترة إضافة إلى توفير ما يحتاجه القطاع الزراعي والبحري من مختلف الجوانب.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن معيتيق و المنصوري قاما بزيارة مقر الشرطة الزراعية للوقوف على الصعاب التي تواجه عمل الجهاز للقيام بالمهام المناطة به على أكمل الوجه ،مؤكدين على ضرورة متابعة إدارة الجهاز للفروع والمكاتب التابعة له وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.