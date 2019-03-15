موسكو – انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن على القصف العشوائي الذي يشنه تحالفها على قرية الباغوز في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت زاخاروفا، أن القصف الذي تعرضت له البؤرة الأخيرة لداعش في وادي الفرات، أسفر عن وقوع عشرات القتلى بين المدنيين.

وأضافت: “استأنفت التشكيلات الكردية المسلحة التابعة لـ”قسد” الهجوم على آخر معقل لداعش في قرية الباغوز، بدعم جوي من التحالف الدولي. وتفيد الأنباء بمقتل 50 مدنيا تقريبا هناك، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشارت إلى أن معظم الضحايا والجرحى، هم من النساء والأطفال وأن التحالف شن قصفه الجوي تزامنا مع محاولة المدنيين الفرار من القرية المذكورة.

وأكدت أن القصف، يخلّف إلى جانب القتلى والجرحى، الدمار ونزوح المدنيين وأشارت إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح أكثر من 65 ألف سوري إلى مخيم “الهول” القريب من الحسكة هربا من قصف التحالف.

المصدر: “إنترفاكس”