الولايات المتحدة – أشارت كيرون سكينر رئيسة قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود حوالي 50 دولة في العالم، قادرة على إلحاق ضرر كبير بالأمن القومي الأمريكي.

ولم تحدد سكينر في كلمتها التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، أي دول بالذات تدخل في هذه القائمة، لكنها أشارت إلى أن بلادها كانت في السابق، تشعر بالقلق من دولتين فقط هما الصين والاتحاد السوفيتي.

وأضافت أن الوضع في العالم قد تغير كثيرا، وهناك دول انضمت وتستعد للانضمام لنادي الدول النووية.

وقالت إن الدول الأخرى، يمكن أن تلحق الضرر بالولايات المتحدة بوسائل غير ذلك، كالهجمات السبرانية أو التأثير على الاقتصاد.

في وقت سابق، أشار إيرك ويسلي أحد كبار الضباط في الجيش الأمريكي إلى الحاجة لإصلاح القوات المسلحة بسبب الإمكانات المتزايدة لروسيا والصين، وقال: “للتعامل مع الخصوم الجديين، نحتاج لبنية أكثر تعقيدا للقوات المسلحة والتكتيكات القتالية”.

وفي يناير الماضي، شدد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية دانييل كوتس على أن روسيا والصين تمثلان التهديد الرئيسي لبلاده.

المصدر: نوفوستي