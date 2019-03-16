إسبانيا – أكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد الإسباني، خيل مارين، الجمعة، ثقته الكاملة في مدرب الفريق، الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني و”مشروعه الرياضي”، رغم الإقصاء من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد يوفنتوس.

وقال أكبر المساهمين في النادي في تصريحات لموقعه الرسمي “أثق بصورة كاملة في مشروعنا الرياضي وفي سيميوني. لقد عرضت عليه التمديد في الأسبوع التالي لهزيمتنا برباعية نظيفة من بروسيا دورتموند”.

وأردف “ليس لمجرد السير ضد التيار أو لشكره على سنواته السبع معنا، بل لقناعتي التامة بأننا سنستمتع بالسنوات الثلاث المقبلة كما استمتعنا حتى الآن”.

وأضاف مارين “كلي ثقة من أن سيميوني سيكمل 10 سنوات مع أتلتيكو مدريد وسيغير تاريخنا”.

وتحدث المسؤول، عن الإقصاء أمام يوفنتوس الإيطالي من ثمن نهائي دوري الأبطال حيث قال “صحيح أن فوزنا في الذهاب بهدفين نظيفين قد جعل أنصارنا يتفهمون الموضوع بصورة خاطئة”.

وأضاف “المباراة التي قدمناها في تورينو كانت يوما سيئا وقد انتهت. ما صنع الفارق في هذا الدور أمام فريق يفوقنا في الأرباح بـ200 مليون يورو هي ضربة جزاء في الدقيقة 82”.

وتابع “علينا الآن أن نستمر في ما نحن عليه ونركز في ما لدينا، وهو في رأيي مستقبل عظيم، مع محاولة الاستمتاع بالنادي وفرقه، خاصة وأن فريقنا الأول يأتي ضمن المراكز الأولى في التصنيفات الأوروبية”.

المصدر : كووورة