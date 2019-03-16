روسيا – نشرت الشركة الروسية الموحدة لبناء الطائرات، تسجيل فيديو لاختبارات النسخة التجريبية الثالثة لطائرة MS-21-300 .

والتقط فيديو أثناء إقلاع الطائرة، وتحليقها فوق مطار مصنع إيركوتسك للطيران، ولحظات هبوطها.

وقال مصدر في الشركة معلقا: “بلغت مدة الرحلة ساعة و 30 دقيقة، حلقت خلالها الطائرة على ارتفاع وصل إلى 3500 متر، وبسرعة وصلت إلى 500 كم / ساعة “.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأنه سيتم عرض صالون الطائرة الروسية الجديدة، لأول مرة في إطار معرض موسكو للطيران والمعدات الفضائية، الذي سيقام في الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نماذج طائرات “МС-21″، التي كان أول طيران لها في عام 2017، مجهزة بمحركات أمريكية من نوع “PW1000G”، ولكن بعد فرض العقوبات على روسيا، توقفت الولايات المتحدة عن تنفيذ العقد، لذلك سوف تزود الطائرات الجديدة بمحركات “PD-14” الروسية المتميزة.

ويعد محرك “PD-14” من الجيل الخامس، وسوف يتم على أساسه إنتاج مولد “8-PD”، بدلا من محركات “Sam-146″ و”2 PD-1″ المستخدمة في المروحيات، و”35-PD” المستخدم في الطائرات المدنية وطائرات النقل.

المصدر: وكالات