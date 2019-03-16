ليبيا – استكملت إجراءات تسليم واستلام إدارة الخدمات الصحية بمنطقة جنزور خلال اليومين الماضيين استناداً على قرار وزير صحة الوفاق أحميد محمد بن عمر رقم (73) لسنة 2019 القاضي بتكليف أسامة محمد عيسى مديراً لإدارة الخدمات الصحية بالمنطقة.

مراسم التسليم والاستلام تمت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة بين مديرَي الإدارة السابق والمكلف بحضور لجنة من وزارة الصحة يترأسها محمود أبو شهيوة وكل من مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب التفتيش والمتابعة التابعين لإدارة الخدمات الصحية بجنزور.

وبحسب ما جاء في المحضر فإن اللجنة المكلفة قد باشرت مهامها واعتمدت على ما جاء في الجرد السنوي لعام 2018 وقامت بتسليم الأختام للمدير المكلف.

يشار إلى أن أسامة محمد عيسى كُلف بتسيير مهام إدارة الخدمات الصحية بجنزور بموجب خطاب رسمي صدر عن مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحية في الـ 14 من فبراير الماضي واستمر في تسيير مهام الإدارة إلى حين صدور قرار عن وزير الصحة المفوض بتكليفه مديراً للإدارة.