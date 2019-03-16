احتدام الصدامات بين الشرطة و”الستر” في باريس

احتدام الصدامات بين الشرطة و”الستر” في باريس

فرنسا – وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في جادة الشانزيليزيه وسط باريس اليوم، وذلك خلال حملة الاحتجاج الـ18 التي تنظمها “السترات الصفراء” في فرنسا.

وأضافت مراسلتنا أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم السبت خلافا لمسيرات الأسابيع الماضية، إذ كانت تستعمل الغاز في ساعات الليل فقط.

وذكرت أن ملثمين يرتدون زيا أسود مغايرا لـ”السترات الصفراء” يهددون التجار الذين أغلقوا محلاتهم بتكسير زجاجها وإحراقها، كما هددوا الصحفيين بتحطيم معدات التصوير بذريعة أنهم لا يقولون الحقيقة، واعتدوا على بعضهم بالضرب.

وسادت حالة من الهلع في شارع الإليزيه وسط باريس على وقع أعمال الشغب وتحطيم الممتلكات.

وتجمع اليوم السبت عدد كبير من متظاهري السترات الصفراء مقارنة بالأسابيع الماضية، ومستمرون في رشق الشرطة بما يقع في أيديهم.

ويردد المتظاهرون عبارات بينها: “لم يستجيبوا لنا جزئيا إلا بعد لجوئنا للقوة”… “الشرطة التي تستعمل القوة يجب أن تعامل بالقوة”.

وأغلقت جميع المحلات في جادة الإليزيه أبوابها مع انطلاق المظاهرات، ودعت قيادة “السترات” عبر منابرها لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم و”التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت 16 مارس”.

المصدر: RT