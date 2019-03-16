إسبانيا – اكتشف علماء جامعة برشلونة الإسبانية خلال عمليات الحفر في محافظة كاتالونيا، صخرة عليها رسوم فريدة لناس وطيور من العصر الحجري القديم.

وتتمثل اللوحة التي عثر عليها العلماء في قطعة من الحجر الجيري طولها 30 سم، ويقدر عمرها بـ 12.5 ألف سنة.

وحاول علماء الآثار بعد تنظيف هذه القطعة الحصول على صور مجسمة رقمية لها. وقد ثبت أن الرسوم تم نحتها باستخدام حجر الصوان، وتمت عملية الرسم بدقة، حيث لا وجود لآثار عن تصحيح خطأ أو ضربة في غير مكانها، كالتي تكتشف عادة في رسوم العصر الحجري القديم.

ووفقا لوصف علماء الآثار، فإن الرسوم على الحجر المكتشف هي لشخصين وطائرين أحدهما كبير والآخر صغير. ويقول عالم الآثار إنيس دومينغو: “تظهر اللوحة المرسومة أن الطائرين يثيران اهتمام الشخصين في اللوحة، أو أنهما يلاحقانهما”.

وأدهش العثور على هذه اللوحة العلماء لعدة أسباب، فنادرا ما تلاحظ في رسوم العصر الحجري القديم مشاهد حية، كما أنه غالبا ما تكون رسوم العصر الحجري القديم عن الثدييات، كالماعز والخيول والغزلان وغيرها.

ويقول دومينغو: “هذه اللوحة هي إحدى اللوحات القليلة التي عثر عليها في أوروبا، وتشير إلى ولادة الفن القصصي (السردي)، وهذا موضوع فريد لأنه يجمع بين صورة الصيد والأمومة”.

المصدر: فيستي. رو