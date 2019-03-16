ليبيا – أعربت المحامية أ.عزة المقهور عن إستغرابها من وجود إسمها في قوائم متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن إسمها كوزيرة في الحكومة القادمة .

وعبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك قالت المقور : ” من المؤسف أن أتفاجأ بالزج بإسمي في بعض القوائم المزعم أنها لتقاسم سلطات مقبلة ” .

وأكدت المقهور بأنه وإن كان لها من عودة لإستئناف نشاطها العملي فسيكون من خلال مهنتها المحببة لها التي قالت بأنها تتقنها ألا وهي مهنة المحاماة.

وأكدت بأن المحاماة التي ترغب في العودة لمزاولتها مهنة حرة ستمارسها في حال عودتها للعملزمن مكتبها وسط الناس داعية من ينشرون هذه القوائم للتوقف عن العبث.

المرصد – متابعات