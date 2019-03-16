أقيمت السبت ببنغازي إلحتفالية بمناسبة تدشين (10 ) عيادات مجمعة بالمدينة تحت شعار ( من الأقوال الى الأفعال) بحسب المكتب الإعلامي للبلدية .

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري وسعد عقوب وزير الصحة بالحكومة ورئيس المجلس التسييري بنغازي صقر بوجواري.

كما حضر عدد من مدراء المستشفيات ومسؤولي قطاع الصحة وخلال هذه الاحتفالية تم افتتاح عيادة قاريونس المجمعة وعيادة بنغازي المركز كما تم تكريم عدد من العاملين بالقطاع ومدراء العيادات.

ويأتي هذا بعد أن حددت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة العام 2019 الجاري عاماً للرعاية الصحية فيما قام رئيس الحكومة عبدالله الثني خلال الأسابيع الماضية بزيارات مفاجئة للمشافي والمراكز الصحية بالمدينة إطلع فيها على أوضاعها بعد تخصيصه ميزانيات لها للتطوير .

المرصد – خاص