ليبيا- باشرت بلدية بنغازي اليوم السبت أعمال الرصف للقطعية الخاصة بميدان الشجرة وسط المدينة بحسب المكتب الإعلامي للبلدية .

يأتي ذلك في إطار متابعة أعمال الكشط ورصف الحفر والهبوطات التي باشر به المجلس التسييري لبدية بنغازي خلال الأيام الماضية .

وكان شباب من المدينة قد أطلقوا حملة تطوعية لصيانة بعض الحفر في الطرق المتهالكة بمختلف الأنحاء مطالبين البلدية للإطلاع بواجباتها .

وقالت البلدية بأن أعمال صيانة القطعيات بالكشط والرصف لشارع أحمد رفيق المهدوي و تقاطع شارع الجزائر مع شارع الإستقلال لازالت جارية متعهدة برصف طرق ومناطق جديدة .



وفي سياق متصل قامت البلدية وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بإزالة بعض العشوائيات التي تم بنائها خارج المخطط العمراني في مناطق القوارشة ومشروع الصفصفة المجاور .

يشار إلى أن وسط مدينة بنغازي كان قد شهد مواجهات عنيفة بين الجيش والمجموعات المتطرفة المتحالفة مع تنظيم داعش تسببت في خسائر فادحة بما في ذلك الطرق والمباني العامة والخاصة

المرصد – متابعات



