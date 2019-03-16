ليبيا – بعد أسابيع من العملية العسكرية التي شنتها القوات المسلحة في مدينة مرزق ، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى المدينة حتى عادت لسابق عهدها مع مطلع هذا الأسبوع .

وأعلنت المنطقة العسكرية سبها التابعة للقيادة العامة بإمرة اللواء المبروك الغزوي إستئناف عمل المصارف التجارية في المدينة إضافة لفتح كل المحال التجارية أبوابها للزبائن .

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ومن جهته أعلن جهاز الدعم المركزي عودة مؤسسة الإصلاح والتأهيل مرزق إلى العمل ( السجن ) وذلك تحت سلطة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة .

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وفي ذات السياق ، أعلنت منطقة سبها العسكرية تشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين مدينة مرزق وقالت بأنها تضم كل مكونات المدينة من القوات المسلحة والشرطة وذلك لضبط الوضع في المدينة .

يشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإمرة اللواء عبدالسلام الحاسي كانت قد إنتقلت بالكامل من قاعدة تمنهنت إلى قاعدة الجفرة الجوية ، فيما نفى اللواء الغزوي ماتداولته بعض وسائل الإعلام عن إنسحاب الجيش من مدن الجنوب مؤكداً بأن ما يجري هو المعمول به والمتعارف عليه حيث يسلم الجيش أي مدينة للشرطة والداخلية فور إنتهاء العمليات العسكرية .

المرصد – خاص