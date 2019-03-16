ليبيا – قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية أمس الجمعه بإزالة كمية من الذخائر والمخلفات الحربية تقدر بحوالي (1320) قطعة في مدينة مزدة.

إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن المخلفت الحربية تضمنت مختلف الأنواع موزعة مابين قنابل طيران وصواريخ طيران وقذائف مدفعية وهاونات وصواريخ صغيرة الحجم وطلقات مختلفة العيارات.

وثمّنت الإدارة جهود الاعضاء متمنيةً مزيد من البذل والعطاء من أجل سلامة الوطن والمواطن.

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