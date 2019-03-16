ليبيا – بناء على تعليمات وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف عقد مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية عقيد حسن الشلماني اجتماعاً موسعا بمدراء أمن المنطقة الوسطى.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية المؤقتة سبل تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية على طول الطريق في تلك المناطق والمديريات وكيفية تكاتف كل أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل البوابات الأمنية بشكل واضح ومنظم بالتنسيق مع القوات المسلحة على الطريق العام لتأمينها بشكل جيد.



وقال مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد عادل القماطي إن الاجتماع كان موفقاً وتم خلاله الاتفاق مع المديريات الواقعة من مدينة سرت غرباً حتى منطقة سلوق شرقاً بخصوص وضع آلية لتوفير الأمن بشكل أفضل عبر الطرق وتفعيل جميع البوابات القديمة التي تضررت من قبل الإرهابيين.



ولفت القماطي إلى أن جميع المدراء أبدوا استعدادهم لتطبيق الخطة الأمنية في جميع ربوع البلاد.



وحضر الإجتماع مدراء أمن (أجدابيا ،قمينس سلوق ،راس لانوف، ،الهلال النفطي، سرت، جالو ، أوجلة واجخرة).

