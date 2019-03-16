ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الخميس إجتماعاً مع مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه الناجي بوشناف.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق حل المشاكل المتعلقة بمحطة تحلية المياه والتي تحتاج إلى عمرة جسيمة عاجلة قبل أن تتوقف وتدخل المدينة في أزمة مياه.

هذا وحضر الإجتماع أعضاء المجلس منصور أمداوي وميمون عبدالرسول وهاشم أمصادف بحضور وكيل ديوان البلدية المكلف سعود الوهراني بالإضافة إلى حضورة الرقابة الإدارية ومصلحة الأملاك والتخطيط العمراني ومدير محطة تحلية المياه بالمدينة.