روسيا – نقل ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا للرئيس السوداني عمر البشير، دعوة الرئيس فلاديمير بوتين للقمة الروسية الإفريقية الأولى بسوتشي في أكتوبر.

وقال بوغدانوف للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس السوداني في الخرطوم اليوم السبت: نقلت دعوة الرئيس بوتين لنظيره السوداني البشير لحضور قمة روسيا إفريقيا المقررة في سوتشي في أكتوبر المقبل، وهي القمة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

وأضاف بوغدانوف أنه بحث مع البشير سير الحوار والتنسيق بين موسكو والخرطوم في كافة المجالات، وقال: “نشعر بالارتياح لمستوى الثقة القائم بين موسكو والخرطوم تجاه القضايا الدولية والإقليمية والإفريقية”.

ووصل بوغدانوف بزيارة رسمية إلى العاصمة السودانية مساء أمس، وذكر متحدث باسم الخارجية السودانية أنه من المقرر أن يلتقي بوغدانوف بوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد.

المصدر: وكالات