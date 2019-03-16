ليبيا – ألقت وحدة التحريات بفرع الأمن المركزي أبوسليم التابع لقوة حماية طرابلس القبض على شخصين متورطين في سرقة أكثر من مليوني دينار ليبي من أحد محال الذهب وصرافة العملات بسوق المشير بطرابلس.

قوة الردع والتدخل المشتركة بفرع الأمن المركزي أبوسليم التي يقودها عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” أشارت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن عناصر بوحدة التحريات تمكنت من الكشف على الجناة بعد تلقي بلاغ مقيد بسجلات أحد مراكز الأمن الوطني وتتبع خيوط العملية والتوصل إلى الفاعل وشريكه واسترجاع المبلغ بالكامل.

وأكدت القوة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق مكتب البحث الجنائي بطرابلس، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.