الولايات المتحدة – أعلن اتحاد المصارعة الترفيهية WWE رسميا أنه قرر معاقبة النجمة الأمريكية روندا روزي بغرامة مالية بسبب إثارتها للمشاكل على حلبات المصارعة.

وشهد نزالها الأخير في عرض “فاست لين” أمام دانا بروك الاثنين الماضي فوضى كبيرة انتهت باعتداء روزي على حكم النزال بالضرب، بعد إعلانه نهاية المواجهة.

ولم يكشف الاتحاد عن قيمة الغرامة بسبب سرية عقد روزي، الذي ينص على عدم الإفصاح عن قيمة العقد أو العقوبات المالية المتخذة بحقها.

وتواجه المقاتلة البالغة 32 عاما وقتا عصيبا في الاتحاد، بإثارتها العديد من المشاكل مؤخرا في نزالاتها الأخيرة، وقالت إنها سوف تغادر WWE بشكل مباشر، إذا لم يوفر لها السعادة أو الراحة داخل الاتحاد.

وتنافس روزي على لقب سيدات الرو في مهرجان “راسلمينيا 35” في 7 أبريل المقبل في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من خلال نزال ثلاثي مرتقب يجمع روندا روزي وتشارلوت وبيكي لينش.

المصدر: as.com