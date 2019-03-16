ليبيا – نفت وزارة الفلاحة التونسية في بلاغاً لها الخميس الأنباء الواردة يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن تواجد أعداد من الجراد الصحراوي على الحدود التونسيّة الليبية بمنطقة بن قردان.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن فريق جهوي من المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحية بمدنين تنقّل في عين المكان بمحيط مركز الحرس الحدودي التونسي – الليبي بالتحديد منطقة أم الشراكات في بن قردان قام بالرصد والإستكشاف حيث تمّ تعزيزه بفريق مختص من محطّة حماية النباتات للجنوب بصفاقس التابعة للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدّخلات الفلاحية التونسية لتكثيف المُسوحات.

ولفتت الوزارة إلى أن الحشرة التي تمّ رصدها من أعوان الحرس الحدودي هي حشرة اليعسوب Libellules وليست حشرة الجراد الصحراوي والتي تتميّز بحجم وأجنحة تُقارب حجم الجراد ولا تمثّل أي خطر على الغراسات والمزروعات بل تُعتبر مؤشّرا جيّدا لبيئة سليمة.

وأكدت الوزارة على أنّه تم الاتصال بالجانب الليبيي للاستعلام وللتثبّت من تحرّكات الآفة في ليبياّ والتي أشارت إلى أنه لم يتم تسجيل تواجد الجراد خلال اليومين الماضيين وأن الوضع الحالي يتّسم بالهدوء.