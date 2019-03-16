الصين – سحبت اليوم السبت في مدينة شينزين الصينية قرعة النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم في كرة السلة “الصين 2019”.

وأوقعت القرعة المنتخب الروسي في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين، وكوريا ونيجيريا بينما ضمت المجموعة الثالثة إسبانيا وإيران وبورتوريكو وتونس، فيما أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة السابعة التي تضم فرنسا، ودومينيكان وألمانيا.

وستكون الولايات المتحدة، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، المرشح الأوفر حظا لتحقيق إنجاز غير مسبوق بلقب ثالث تواليا، وهي حلت في المجموعة الخامسة مع تركيا، والجمهورية التشيكية، واليابان.

وكانت الولايات المتحدة قد توجت بلقب 2014 على حساب صربيا التي أوقعتها قرعة 2019 في المجموعة الرابعة مع إيطاليا والفلبين وأنغولا.

وسيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى الدور الثاني من البطولة، علما بأن أفضل سبعة منتخبات في البطولة ستتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وستنطلق البطولة في 31 أغسطس، لتستمر حتى 15 سبتمبر 2019.

المصدر: وكالات