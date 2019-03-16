انجلترا – لم يفصح النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن موقف ناديه من إمكانية التعاقد مع الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد .

وقال سولشاير، في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “اليونايتد يجب أن يتعاقد مع لاعبين مميزين، ولكن لا يمكنني التعليق على أسماء محددة مثل غاريث بيل أو غيره لأنهم يلعبون مع أندية أخرى”.

وأضاف: “يجب أن تكون الصفقات الجديدة على جودة عالية، لتحسين قدرات الفريق في الموسم المقبل”.. “هناك العديد من العوامل التي سنعود إليها في مانشستر يونايتد، قبل التفكير في التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ليس بالأمر السهل، لأنه عندما تكون في وسائل الإعلام أو ضمن المشجعين، يمكنك التفكير على المدى القصير فقط”.

ويواجه بيل مستقبلا غامضا مع الفريق الملكي بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يميل لتدعيم فريقه بنجوم من طراز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيدين هازارد نجم تشيلسي.

المصدر: as.com