ليبيا – قام مدير ادارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف عبدالله العمامي بجولات تفتيشية على المصحات الايوئية الخاصة وبعض العيادات والصيدليات ببلدية المرج.

العمامي أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة من خلال عدة زيارات ميدانية على المصحات الخاصة ببلدية المرج على إذانات المزاولة واجراءات مكافحة العدوي والسلامة المهنية كما تفقد غرف العمليات والتعقيم ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد مدير ادارة القطاع الخاص بأنه تم من خلال الجولات الميدانية والتفتيش تقييم جودة الأداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع داخل نطاق بلدية المرج وماجاورها إلى جانب متابعة الاجراءات الادارية للوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والاجهزة ومعدات الطبية إلى جانب الاطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة .

وأضاف العمامي بانه تم خلال الجولات الميدانية ضبط كميات كبيرة جدا من محاليل المختبرات الطبية منهية الصلاحية بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص المنظمة للعمل واذونات مزاولة للعاملين من مهن طبيه وطبيه مساعدة.

العمامي لفت إلى أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لتقديمها لوزير الصحة لإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل.