السودان – وقعت الحكومة السودانية مع صندوق النقد العربي، السبت، اتفاقية قرضين بقيمة إجمالية 300 مليون دولار.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، بلغت قيمة القرض الأول 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بينما القرض الثاني عبارة عن تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار.

وجرت مراسم توقيع اتفاقية القرضين في الخرطوم؛ حيث وقع نيابة عن حكومة السودان مصطفى يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، وعن الصندوق رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الحميدي.

وقال حولي إن التعاون بين السودان وصندوق النقد العربي قبل 40 عاما؛ حيث قدم الصندوق 12 قرضا للخرطوم بمبلغ 553 مليون دولار، خلال الفترة بين عامي 1979 و2018.

في المقابل، أوضح مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن السودان يحظى بتعاون الصندوق، لقناعة الأخير بالإصلاح الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للشعب السوداني الكريم.

والعام الماضي، بلغت ديون السودان الخارجية 56 مليار دولار.

ويعاني السودان أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

الأناضول