واحتاج فيدرر إلى 73 دقيقة فقط لهزيمة منافسه، الذي كان يخوض في سن الـ 22 عاما، أول ربع نهائي له في إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ولم يواجه السويسري لحظات حرجة في المباراة سوى في الشوط السادس، عندما حصل هوركاتش على فرصة لكسر إرساله، غير أن فيدرر أحبط محاوله البولندي وحسم اللقاء لصالحه، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ومن الممكن أن يواجه فيدرر، الذي يسعى إلى فك ارتباطه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعدد الألقاب في إنديان ويلز (5 لكل منهما)، مع الإسباني رافايل نادال، الثاني، الذي يلعب في وقت لاحق مع الروسي كارن خاتشانوف، الثالث عشر.

وفي حال نجح نادال في حجز بطاقته للمربع الذهبي، فسيحمل اللقاء بين أفضل لاعبين في تاريخ كرة المضرب الرقم 39.

ويتقدم نادال في عدد الانتصارات برصيد 23 فوزا، مقابل 15 لفيدرر، علما بأنهما لم يتواجها منذ أكتوبر 2017.

وفاز فيدرر في مطلع مارس بلقبه المئة في مسيرته الاحترافية في دورة دبي.