ليبيا – إتهم المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم منظمة هيومن رايتس ووتش بالتمادي في انتقاد الأجهزة الليبية دون حيادية أو إنصاف، داعياً إلى التصدي لها خاصة وأنها تتعمد تشويه ليبيا.

العميد قاسم أعرب وفقاً لموقع قناة “ليبيا روحها الوطن” عن رفضه لاتهامات هيومن رايتس ووتش، مشدداً على أن كل عمليات الإنقاذ والانتشال ونقل المهاجرين داخل البلاد إلى حين ترحيلهم تكون باشراف المنظمات الدولية والإنسانية.

يشار إلى أن تصريحات العميد قاسم جاءت رداً على ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 50 مهاجراً أصيبوا بعدما نظموا احتجاجاً تم قمعه داخل مركز احتجاز في العاصمة طرابلس.