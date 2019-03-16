روسيا – اقتنت شركة “كلاشينكوف”، المعروفة بإنتاجها للأسلحة الخفيفة وبالدرجة الأولى رشاشها المشهور، مصنعا في مدينة ريبينسك الروسية على نهر الفولغا لإنتاج الزوارق.

وبدأ المصنع منذ عام 2013 في إنتاج زورق “مانغوست” (النمس) السريع المطور، وأنزل منه نهاية العام الماضي في الماء الزورق الـ 75.

ويخصص هذا الزورق لأداء مهام الدوريات بمختلف أنواعها. وبمقدوره أن يبقى في البحر لمدة يومين. وتزود الزورق بمحرك قاذف للماء، ما ضمن له سرعة كبيرة بلغت 50 عقدة بحرية وقدرة فائقة على المناورة.

وبلغت حمولة الزورق بعد تطويره 28.7 طن. وفي حال استخدامه كزورق دوريات من قبل الوحدات البحرية التابعة لجهاز أمن الدولة، يتزود برشاش ثقيل عيار 14.5 ملم يستطيع تدمير الزوارق والأهداف المدرعة الساحلية الخفيفة، فضلا عن الأهداف الجوية البطيئة.

ويمكن أن ينصب في الزورق قاذف قنابل ومدفع مضاد للجو ووحدة قتالية نارية متحكم فيها عن بعد عيار 12.7 ملم.

وبلغ عدد أفراد طاقم الزورق بعد تحديثه 6 أفراد. ويمكن أن ينفذ الزورق مهام الاستطلاع والنقل إلى جانب مهام الدوريات، وذلك عندما لا يزيد تموج البحر عن 4 درجات.

المصدر: سلاح روسيا