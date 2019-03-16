لييا – أعلنت مديرية أمن سبها أمس الجمعة عن تعرض دورية قسم شرطة النجدة بالمديرية للرماية من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون أثناء قيامها باستيقاف السيارات للتفتيش على صحة إجراءاتها بجزيرة 5 أكتوبر وسط المدينة.

مديرية أمن سبها أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه بسبب تبادل إطلاق النار أصيب ر.ع.أ عبدالنبي محمد المهدي برصاصة اخترقت جسمه وهو الآن يتلقي العلاج بمركز سبها الطبي كما أصيب أحد المجرمين ومازال تحت الحراسة المشددة من قبل قوة من رجال الشرطة تابعين لمديرية أمن سبها.

وأكدت المديرية على أن البحث والتحري جاري عن باقي أفراد العصابة الإجرامية التي لاذت بالفرار عقب الحادث.

وبدوره إعتبر العميد الساعدي امحمد علي مدير أمن سبها أن هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمتهم وإصرارهم في دحر الجريمة وتطهير المدينة من المجرمين العابثين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم ورد الحق إلى أصحابه.