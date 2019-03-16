ليبيا – بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قام مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء سعد الفسي بزيارة لمنطقة الجفرة على رأس وفد طبي.

الزيارة تهدف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للناطق باسم القيادة العامة للإطلاع على المرافق الطبية في مدينة هون ومدينة ودان وتقييم الموقف الطبي وتحديد المتطلبات والنواقص في الاطقم الطبية والمعدات والأدوية ومتطلبات المستشفيات الميدانية التي تم فتحها في المنطقة.

وفي هذا الاطار عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي قطاع الصحة بمنطقة الجفرة تهدف لتوحيد الجهود لصالح الموقف العسكري الحالي.

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