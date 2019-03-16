سوريا – أفاد مراسل RT في سوريا، أن 5 مدنيين قتلوا برصاص مجهولين في منطقة الصوانة بريف حمص الشرقي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وأشار المراسل إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة حيثيات الهجوم والجهة التي تقف وراءه، علما أن المنطقة قريبة من مناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

ولم يصدر لحد الآن تصريح رسمي يستعرض وقائع الحادث.

ويقود الجيش السوري عمليات عسكرية بدعم جوي من الطيران الحربي، في منطقة الريف الشرقي لمحافظة حمص مع ما تبقى من مسلحي “داعش”، في محاولة لإنهاء وجود التنظيم في المنطقة.

المصدر: RT