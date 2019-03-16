موسكو – جدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو التأكيد على استعداد موسكو لاتخاذ كافة التدابير الجوابية للحفاظ على ميزان الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بين موسكو وواشنطن في أوروبا.

وأشار إلى أن روسيا لن تنشر هذه الصواريخ في الجزء الأوروبي من أراضيها، إن لم تقدم واشنطن على نشر صواريخها في أوروبا أولا.

وقال: “إذا كان الأوروبيون لا يرغبون بأن تصبح قارتهم ساحة لانتشار الجيش الأمريكي، ولا يريدون التبعية الجيوسياسية والعسكرية والسياسية الكاملة لواشنطن، فعليهم مقاومة خطط نشر الصواريخ الأمريكية على أراضيهم” .

وأعلنت الولايات المتحدة في 1 فبراير على لسان رئيسها دونالد ترامب، ووزير خارجيتها مايك بومبيو تعليق تطبيق التزاماتها في إطار معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والانسحاب الكامل من المعاهدة بعد 6 أشهر، واتهمت روسيا بانتهاك بنودها.

وردا على هذا الإجراء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ2 من فبراير تعليق التزام روسيا بالمعاهدة، والتعامل مع واشنطن بالمثل والانسحاب النهائي منها بعد 6 أشهر أيضا.

المصدر: وكالات