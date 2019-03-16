إيطاليا – أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مجيبا على سؤال حول إمكانية وقوع مجزرة على نحو ما حصل داخل مسجدين في نيوزيلندا، إن التطرف الوحيد الذي يستدعي التنبه هو “الإسلامي”.

وجاء ذلك في معرض رد سالفيني على سؤال من موقع “fanpage” الإيطالي، خلال وجوده في نابولي، حول ما إذا كان هناك سبب للقلق في إيطاليا بعد ما حدث في نيوزيلندا.

وقال الوزير سالفيني: “عندما تقول الشرطة والدوائر الخاصة إن أقصى اليمين واليسار يستحقون إدانة أخلاقية.. فإن كل حلقة من أعمال العنف المرتبطة بالمتطرفين اليمينيين واليساريين في بلدنا محظورة.. ومع ذلك، إذا كان هناك تطرف، أؤكد عليه، فإن نصف الأفعال المتطرفة تعتبر إسلامية”.

وأضاف: “من المؤكد أنه من الواجب منع واستنكار وتكبيل جميع الهجمات العنيفة المرتبطة بالتطرف.. (لكن) أشكال اليمين واليسار المتطرفين أصبحت من الماضي”.

وقد خلف الهجوم الذي نفذه إرهابي يميني متطرف على مسجدي “النور” و”لينوود” في نيوزيلندا الجمعة، أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين، في مجزرة هزت العالم.

المصدر: fanpage.it