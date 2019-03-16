موسكو – توفيت اليوم السبت المغنية الروسية المعروفة يوليا ناتشالوفا عن عمر ناهز 39 عاما بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم المغنية، آنا إساييفا، على صفحتها في “إنستغرام”: “قبل ساعة توقف قلب يوليا”.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دخلت ناتشالوفا المستشفى لإجراء فحوصات، لكن حالتها تدهورت بعد يومين وتم وصلها بجهاز التنفس الصناعي.

واليوم قال والد المغنية إنها خضعت لعملية جراحية في الساق.

وبعد العملية أدخلها الأطباء في حالة غيبوبة مصطنعة ولم تخرج منها.

ولم يعلن عن سبب وفاتها بعد.

وسبق أن قالت المغنية إنها تعاني منذ سنوات من مرض النقرس.

المصدر: وكالات