ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق علي العيساوي والوفد المرافق له اجتماعاً تشاورياً مع ممثلين من البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الذي تعتبر ليبيا ثاني شريك فيه بعد السعودية.

اللقاء استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الآلية التي يتم بها التعامل مع الدول الاعضاء واستعراض العديد من التجارب الناجحة في العديد من المجالات بالدول الاعضاء بالبنك.

ممثلي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنميد القطاع الخاص أبدوا استعدادهم التام للتعاون مع ليبيا وتقديم جل الاستشارات والدعم الفني لها.

من جهته استعرض العيساوي العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا وللنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي في ليبيا، مؤكداً على أن الوزارة في طور إعادة هيكلية العديد من الجهات التابعة لها ذلك للمضي قدماً ومواكبة العالم.