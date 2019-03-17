ليبيا – أصدر جهاز الامـن العام والتمركزات الامنية بياناً بشأن الاشتباكات التى وقعــت ليلة البارح بمنطقــة السياحيــة بالعاصمـــة طرابلــس نفى فيه مشاركة أى من أفراده فيها .

وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه عبر مكتب التواصل والإعلام التابع له ، قال الجهاز بأنه كان طرفاً للتوصل إلى التهدئة عن طريق التواصل مع طرفي الاشتباك ولم يكن طرفاً فيها .

وأضاف موضحاً : ” عند تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل قامت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي تتبع لما يسمى القــوة الوطنيــة المتحركــة يفوق عددها العشرون سيارة بالدخول إلى منطقة السياحية دون تنسيق مسبق مع الغرفة الأمنيـــة المشتركة ببلدية حي الأندلس الكبرى وقاموا باستفزاز عناصر الدوريات المتمركزة بجزيرة دوران الغيران ” .

وقال الجهاز بأنه ومع كل هذا لم يتم التعامل مع سيارات القوة الوطنية المتحركة من قبل الدوريات والأفراد التابعين للجهاز وأضاف : ” أثناء مرور مجموعة السيارات استوقفهم مجموعة أفراد تابعين لجهة أمنية آخري وتم تبادل إطلاق النار مما أدى إلي اندلاع الاشتباكات بينهم ” .

وأكد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عدم مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال التي وصفها بغير المسؤولة والتي من شأنها ترويع المواطنين والإخلال بالأمن داخل المناطق المكلفين بتأمينيها وفق تكليف وزارة الداخلية ، وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات