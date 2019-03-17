ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت عن تدشين محطة جديدة خاصة بضخ وقود الكيروسين للطائرات في مطار معيتيقة الدولي.

الشركة بيّنت وفقاً لمكتبها الإعلامي أن المحطة الجديدة ستعمل بقوة مضاعفة عن باقي المحطات السابقة، مشيرةً إلى أن الزمن الذي تحتاجه في عمليات تعبئة شاحنات النقل بالمطار أقل من حاجة المحطات العادية بنحو نصف ساعة.

ولفتت إلى أن سعة تخزين مستودع الشركة في مطار معيتيقة تصل إلى 450 ألف لتر بالإضافة إلى 350 ألف لتر يتم إمدادها من مستودع الشركة في طريق المطار.

يشار إلى أن مطار معيتيقة يقوم يومياً بتسيير نحو 45 رحلة مقسمة بين دولية وأخرى محلية ويضم مستودعاً للوقود بسعة 450 ألف لتر.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.