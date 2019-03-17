ليبيا – أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم لأحد أن الحكومة لابد أن تكون ممثلة في أي حوار مقبل كونها هي الشرعية لأنها منبثقة عن مجلس النواب المنتخب.

الثني قال خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج إن الحكومة المؤقتة لابد أن تكون ممثلة في أي حوار قادم خاصة وأنها الجهة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي.

وبحث الثني والحويج أخر التطورات السياسية في الساحة الليبية والتحضيرات الجارية من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمؤتمر الجامع المزمع إقامته من قبل الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع آخر نشاطات وزارة الخارجية و الخطط الموضوعة من قبل الحويج لسير عمل الوزارة لهذا العام وآليات التطوير من أداءها بما يواكب المرحلة.