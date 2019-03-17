ليبيا – قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي إن المدنية تشهد في الآونة الأخيرة خروقات أمنية من قبل عصابات خارجة عن القانون حيث قامت إحداها خلال اليومين الماضيين بالهجوم على دورية شرطة تابعة لمديرة أمن المدينة مما أسفر عنه مقتل شرطي.

الخيالي أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى ضرورة توفير عدد من السيارات و الإمكانيات لمديرية الأمن ليتمكن رجال الأمن القيام بواجياتهم ومهامهم

وإستطرد حديثه قائلاً :” اليوم جزء كبير من الامن مستتب وما إستلمانه من الوفاق 20 سيارة فقط مع العلم أن عدد سكان 350 ألف علاوة على الهجرة غير الشرعية و الأجانب المتواجدين لذلك 20 سيارة لا تستطيع السيطرة على سبها فهي بحاجة لـ 150 سيارة من أجل تأمينها فالسلاح موجود بشكل كبير لدى الخارجين عن القانون مما يتطلب إمكانيات أعلى للشرطة و رجال الأمن للسيطره عليهم”.

ونوّه إلى أنه من المزمع عقد لقاء مع مديرية أمن سبها التي عليها أن تقوم بواجباتها بشكل جدي ، مؤكداً على أهمية أن يتكاتف الشعب و الشرطة لمكافحة المجرمين.