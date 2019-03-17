وعاود الذهب الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن بكين منفتحة على اتخاذ تدابير إضافية متعلقة بالسياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي هذا العام.

وأنهى البلاديوم جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1560.00 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1567.5 دولار.

وفي غضون ذلك، انتعش الذهب بعد انخفاضه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1301.13 دولار للأوقية، مسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الدولار مقابل عملات منافسة، متأثرا سلبا ببيانات ضعيفة لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل،الذي من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على توقعات أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.28 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 828.00 دولارا للأوقية.