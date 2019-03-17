الولايات المتحدة – هرب ثور عدواني من قفصه وهاجم مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة “NBC New York” التلفزيونية، أن الحادث وقع، في 8 مارس الجاري، عندما أبلغ شهود عيان الشرطة عن ثور هائج يطارد سيارة امرأة.

وبعد أن اتصل عناصر الشرطة بمالكة الثور، اتضح لهم أن الثور تحرر من قفصه وخرج مطاردا مالكته.

وعندما وصلت سيارة الشرطة إلى مكان الحادث، كانت صاحبة الثور محاصرة في سيارتها. وتبين فيما بعد أن الثور طارد سيارة المرأة إلى المزرعة وبعدها بدأ يضغط على غطاء محرك السيارة.

وبعد أن وصلت المرأة إلى المزرعة حاولت “دفع” الحيوان إلى القفص، لكنه غضب جدا وهاجمها.

وقالت الشرطية التي وصلت بداية إلى مكان الحادث، أرلين ليبينكوت: “صرخت صاحبة الحيوان أن الثور سيقضي عليها وطلبت مني إطلاق النار عليه”.

وحاولت ليبينكوت أن تصرف انتباه الثور ريثما تنتقل المرأة إلى سيارة الشرطة قبل وصول التعزيزات. ووصل لاحقا عنصرا شرطة وأطلقا النار على الثور “الوحش”.

ونقلت الأمريكية إلى المستشفى، حيث قدمت لها الرعاية الطبية اللازمة، واعترفت للشرطة بأن الثور كان قد أظهر تصرفا عدوانيا في السابق تجاه زوجها، لكن العواقب لم تكن خطيرة آنذاك.

المصدر: لينتا. رو