ليبيا – قال رئيس حركة النهضة التونسية الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي إن الجزائر وليبيا تعيشان مخاض وتناحر لا جدوى منه دون حوار داخلي تسوده الحكمة واخذ العبرة من نتائج الحوار الوطني في بلاده.

الغنوشي حذر أمس السبت بحسب ما نقلته قناة “نسمة “التونسية أنصاره خلال اجتماع بهياكل واطارات الحركة بتطاوين مما وصفه بـ “الطريق المليء بالألغام” ، داعياً كل من من الجزائر وليبيا إلى أخذ العبرة من نتائج الحوار الوطني في تونس التي تربطها بالجارتين أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي والاستراتيجي.

يشار إلى أن تصريحات الغنوشي تأتي وسط استعدات حركة النهضة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في تونس شهر اكتوبر المقبل ، وزعم الغنوشي بأن من وصفهم بـ”اليائسين” من النجاح في الانتخابات القادمة يريدون العودة بتونس الى ما قبل ” الثورة ” ويراهنون على المصائب لتغيير ثقة الشعب في النهضة.