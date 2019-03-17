ليبيا – وصل إلى مدينة الزنتان وفد رفيع المستوى يمثل القيادة العامة والمنطقة الشرقية على رأسه اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح والمنسق الإجتماعي بالقيادة بلعيد الشيخى .

وقال مراسل المرصد في الزنتان ، بأن الوفد توجه فور وصوله لتقديم واجب العزاء للشيخ أبوبلقاسم قريش المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بالمنطقه الغربية فى وفاة إبنه وزوجته وأطفاله إثر حادث سير أليم خلال الأيام الماضية .

وكان فى استقبال الوفد العميد مختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية وعدد من الضباط وضباط الصف بالمنطقة ومن قاعدة الوطية الجوية واعيان ومشائخ مدينة الزنتان.

وعقب تقديم واجب العزاء ، قام المنفور بزيارة إلى قاعدة الوطية الجوية للإطلاع للوقوف على اوضاعها وإحتياجاتها وكان في إستقباله آمر القاعدة وعدد من ضباطها وضباط المنطقة العسكرية الغربية .

المرصد – خاص