ليبيا – في إطار الدعم النفسي واحياء لليوم العالمي للكلى قام متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع غات بزيارة لمرضى الكلى بمستشفى المدينة ضمن مبادرة مجتمعية ضمت عدداً من مؤسسات المجتمع المدني.

متطوعي الهلال الأحمر قدموا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهلال الأحمر، الهدايا للمرضى أثناء الزيارة في حين تعرف المتطوعين عن قرب للظروف التي يعيشها المرضى من النواحي النفسية.

وأكد متطوعي الهلال الأحمر للمرضى على أن المجتمع يدعمهم ويشعر بمعاناتهم ويعمل من أجل تذليل الآثار النفسية الناتجة من الصعوبات التي يعيشونها كل يوم.

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