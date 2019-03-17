اليابان – تخطط وزارة الدفاع اليابانية لتطوير صاروخ مجنح بمدى 400 كم سيكون الأول من نوعه في تاريخ البلاد لتزود به أسطولها الجوي العسكري.

وسبق لليابان أن طورت عام 2017 صاروخ “جو-أرض” المجنح الفرط الصوتي ASM3 تبلغ سرعته 3 ماخ وبمدى قرابة 200 كم، لكن الدفاع اليابانية تخلت لاحقا عن فكرة تزويد الجيش بهذا الصاروخ، لاعتباره غير فعال في ظروف تنامي الصين قدراتها الدفاعية.

وينوي العسكريون اليابانيون الآن تصميم صاروخ جديد ذي مواصفات محسنة من حيث السرعة والمدى على أساس ASM3، حسب ما أفادته وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر في الحكومة.

ومن المتوقع أن يتم تخصيص التمويل اللازم لتحقيق الخطة وإدراجه في ميزانية الدول عام 2020.

وأفادت تقارير إعلامية أواخر 2018 بأن اليابان ستخصص مبلغا قياسيا بلغ 47 مليار دولار في ميزانيتها العسكرية للعام 2019، فيما يعادل إجمالي ميزانية الدولة لهذا العام 912 مليار دولار.

وزادت اليابان إنفاقها العسكري لرفع مستوى جاهزيتها للمواجهة المفترضة مع الصين وروسيا عن طريق تعزيز منظومة الدفاع الصاروخي ونشر طائرات الشبح.

المصدر: وكالات