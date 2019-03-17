ليبيا – أقدمت جرافات السبت على جرف مساحات من المسطحات الخضراء المملوكة للدولة في جنوب العاصمة طرابلس وسط ذهول وصدمة عدد من سكان المناطق المجاورة .

وقال شهود عيان من سكان المنطقة المجاورة لأراضي محمية الأحياء البرية في حديث لـ المرصد بأن جرافات يرافقها مسلحون قامت بقطع عشرات الأشجار وجرف التربة في المحمية المملوكة للدولة .

وأضاف السكان بأن هذه الجرافات قامت أيضاً بتحديد مربعات من هذه المساحات التي تم العبث بها تتراوح مابين 500 إلى متر وذلك فيما يبدوا بأنها محاولة لبيعها أو تخصيصها لأشخاص معينين .

وأظهرت صور تحصلت عليها المرصد عمليات لقطع وإقتلاع الأشجار من الموقع المشار له ومسح التربة وتحديدها لمساحات ومربعات معينة في مشهد متطابق لما أفاد به شهود العيان .

وأكد الشهود بأنهم حاولوا منع سائقي هذه الجرافات ومرافقيهم من العبث في هذه المحمية التي تعد أحد متنزهات سكان طرابلس ومتنفساً لهم أيام العطلات ومصداً للرياح والغبار ولكنهم فوجؤوا بوجود مسلحين من بينهم طالبوهم بالمغادرة بحجة أنهم يعملون لصالح الدولة وسط غياب أي من أجهزتها الرسمية عن الحدث وعلى رأسها الشرطة الزراعية والحرس البلدي والبلدية .

المرصد – خاص