بايدن: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

بايدن: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

الولايات المتحدة – اعتبر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020، ستكون الأكثر أهمية خلال المئة عام الأخيرة.

وأضاف بايدن في حديث أمام أنصار الحزب الديمقراطي: “انتخابات 2020 ستكون الأكثر أهمية بين تلك التي جرت في بلادنا منذ أكثر من 100 عام وهذه ليست مزحة”.

ويعتبر بايدن أحد أكثر المرشحين الديمقراطيين شعبية بين الذين قد يشاركوا في انتخابات 2020 ومع ذلك، لم يعلن عن رغبته في الانضمام إلى الحملة الانتخابية لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.

وقال: “كثيرا ما ينتقدني اليساريون الجدد (الديموقراطيون التقدميون) لكن لديّ أفضل سجل إنجازات بين كل من قد يترشح”.

ويعتبر بايدن الذي بلغ 76 عاما في نوفمبر، أحد أكثر السياسيين الديمقراطيين احتراما في الولايات المتحدة.

وعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي بين عامي 1973 و2009 وفي عامي 1988 و2008، حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، لكنه في كل مرة سحب ترشحه في المراحل الأولى من الحملة الانتخابية.

وفي الفترة من 2009 إلى 2017 شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

المصدر: نوفوستي