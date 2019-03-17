إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني عن اهتمام برشلونة الإسباني بضم نجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن غريزمان عاد إلى قائمة الصفقات التي يرغب النادي الكتالوني باستقطابها في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم خط هجومه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تمديد اللاعب الفرنسي عقده لعام 2023 مع أتلتيكو منذ عدة شهور، إلا أن اللاعب البالغ 27 عاما يفكر في مستقبله خاصة بعد الإقصاء من دوري الأبطال.

وكان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع “الروخيبلانكوس” والتوقيع على عقد جديد.

ووضع برشلونة شرطين للدخول في مفاوضات لضم غريزمان، هما أن يعترف اللاعب بخطئه عندما رفض عرض البارسا، بالإضافة إلى ضرورة تقليل راتبه السنوي البالغ 23 مليون يورو.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن برشلونة عرض على اللاعب الحاصل على ذهبية مونديال روسيا راتبا صافيا بقيمة 16 مليون يورو سنويا، بموجب عقد حتى عام 2024.

ولكن ما قد يعرقل الصفقة هو الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع ناديه، والذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

يذكر أن هداف أتلتيكو مدريد يمتلك بندا في عقده برفع قيمة شرطه الجزائي في فترة الانتقالات الصيفية من 120 لـ200 مليون يورو وهو ما يصعب إتمام الصفقة على برشلونة.

المصدر:mundodeportivo.com