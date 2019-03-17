روسيا – أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول يوم غدا الاثنين الموافق 18 مارس للمشاركة في حفل افتتاح محطتين حراريتين لإنتاج الكهرباء.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين سيشارك في حفل إطلاق محطة “بالاكلافسكايا” في مدينة سيفاستوبول، وعبر دائرة فيديو مغلقة سيشارك في حفل إطلاق محطة تافريتشيسكايا، بالإضافة إلى المحطة الفرعية “بورت” في شبه جزيرة تامان.

وسيتفقد بوتين المجمع التذكاري “مالاخاف كورغان” لآثار الدفاع عن مدينة سيفاستوبول بين فترات 1854-1855 و1941-1944.

وفي اليوم نفسه، سيعقد الرئيس الروسي في المدينة لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى مشاركته في الاحتفالات المكرسة للذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء القرم عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى قوام روسيا.

المصدر: إنترفاكس