ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة اليوم الأحد مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “الأوتشا” كاسبر انجبورغ رفقة نائبته جيما سانمارتن.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق أوجه التعاون مع الفريق القطري الإنساني وتعزيز دور مكتب “الأوتشا” مع فريق الفني للوزارة في عمليات التنسيق الميداني في توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين بالداخل والمتضررين والعائدين مؤخراً لمناطقهم.

وبحث المجتمعون تقييم الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الدولية بما يخدم مصلحة النازحين في جميع المناطق.

كما تطرق اللقاء إلى نوعية الدعم المقدم لنازحي تاورغاء وسبل دعم عودة الأهالي لتاورغاء كأولوية لتعزيز الاستقرار وأيضا مناطق العائدين بالجبل الغربي والمنطقة الجنوبية مؤخرا.

وخلص اللقاء على أن تتولى وزارة الدولة لشؤون النازحين تنظيم اجتماعات دورية للجهات الحكومية والشركاء الدوليين المعنيين لتنسيق الدعم وبناء شراكة مستديمة في حالات النزوح والأزمات الطارئة في ليبيا سيتم تنظيمها في أقرب الأجال لتجنب الإزداوجية في البيانات وبرامج الدعم الإنساني وتفعيل الشراكة الفنية بين الطرافين .