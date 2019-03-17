ليبيا – نفى جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية مشاركة أي من أفراده في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في وقت متأخر من أمس السبت بمنطقة السياحية في طرابلس، مشيراً إلى أن الجهاز كان طرفاً للتوصل إلى التهدئة عن طريق التواصل مع أطراف الاشتباك.

جهاز الامن العام والتمركزات الامنية أوضح بحسب مكتبه الاعلامي أن الاشتباكات كان سببها دخول سيارات دفع رباعي تتبع “القوة الوطنية المتحركة” يفوق عددها 20 سيارة دون تنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة ببلدية حي الأندلس وتم استيقافهم من قبل جهة أمنية أخرى الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات بينهما.

وأضاف الجهاز أنهم “قاموا باستفزاز عناصر الدوريات المتمركزة بجزيرة دوران الغيران ومع كل هذا لم يتم التعامل معهم من قبل الدوريات والأفراد التابعين للجهاز وأثناء مرور مجموعة السيارات استوقفهم مجموعة أفراد تابعين لجهة أمنية آخرى وتم تبادل إطلاق النار”

جهاز الامن العام و التمركزات الأمنية أكد على عدم مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والتي من شأنها ترويع المواطنين والإخلال بالأمن داخل المناطق المكلفين بتأمينيها وفق تكليف وزارة الداخلية.