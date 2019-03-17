ليبيا – صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أحمد الأربد أن وزارة الخارجية في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايس وتشيرس في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة وما خلفا من قتلى أبرياء ومصابين حيث تبين عدم وجود ضحايا أو مصابين من المواطنين الليبيين.

خارجية الوفاق أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع على تواصلها مع الجالية الليبية المقيمة بنيوزيلندا عبر السفارة الليبية في أستراليا وتبين أنهم جميعاً بخير و سلام.

وأشار الأربد إلى أن هذه المجزرة الشنيعة التي إستهدفت المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا عمل إرهابي جبان، مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي بأهمية تحمل مسؤوليته في مواجهة خطابات ودعوات الكراهية والإرهاب التي لا تنادي بها الأديان كافة والتي تتنافى مع القيم الإنسانية جمعاء. ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف المتسببين في قتل الأبرياء .